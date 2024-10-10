Бишкекский горсуд оставил без изменений приговор предыдущей инстанции в отношении владельца вебкам-студий Даниэля Ажиева.

Ранее родные Ажиева обратились к президенту и главе ГКНБ. По словам его матери, у них конфисковали имущество на 2 млн долларов — три квартиры, два частных дома и четыре автомобиля. Сейчас им некуда идти, говорила она.

Тем временем жена Ажиева заявила, что подавала специальную декларацию на амнистию 25% их активов, и предложила президенту вернуть эту часть имущества, «продемонстрировав, что закон о легализации преступных доходов работает».

Даниэля Ажиева задержали 5 июня 2023 года за организацию транснациональной сети вебкам-студий. Первомайский райсуд 31 июля признал его виновным в организации или содержании притонов, распространении предметов порнографического характера, создании ОПГ и в причинении имущественного ущерба путем обмана.

Его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал его выплатить штраф в 220 тысяч сомов и запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.

Кыргызстанского бизнесмена, известного своим гламурным образом жизни, который он выставлял напоказ в соцсетях, уже обвиняли в изготовлении порнографии и задерживали в 2020 году.

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