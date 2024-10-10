Международный институт прессы (IPI) призвал власти Кыргызстана оправдать и освободить всех оставшихся журналистов, проходящих по делу о призывах к массовым беспорядкам.

В IPI осудили обвинительные приговоры, которые Ленинский райсуд вынес в отношении четырех из одиннадцати журналистов. Речь идет о главе проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы и акыне “Айт Айт Десе” Азамате Ишенбекове, которых приговорили к пяти и шести годам, а также о журналистах Актилеке Капарове и Айке Бейшекеевой, которых отпустили под трехлетнюю пробацию.

«IPI уже призывал освободить 11 кыргызских журналистов с тех пор, как они были впервые арестованы в январе. Сегодня мы снова повторяем это требование и призываем власти прекратить то, что явно выглядит как политически мотивированное преследование», — заявил временный исполнительный директор IPI Скотт Гриффен.

По словам Гриффена, журналистские материалы нельзя приравнивать к призывам к массовым беспорядкам.

«Журналистика — это не преступление […] Мы призываем Кыргызстан вновь подтвердить свою приверженность защите свободы прессы в стране и позволить журналистам выполнять свою работу свободно и безопасно», — подчеркнули в организации.