Учредитель «Клоопа» отвечает на публикацию экс-гендиректора главного телеканала страны — тот назвал большую часть народа Кыргызстана «дакансашниками» и допустил, что в таких условиях несвобода может быть лучше свободы.

Автор этой колонки, сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин, настолько активно использовал для ее написания нейросеть ChatGPT (версии GPT-4o), что считает ее своим полноценным соавтором. Текст прошел редакционный фактчек «Клоопа» и был отредактирован его редакторами.

Уважаемый Илим КарыпбековКто это?Илим Карыпбеков — бывший гендиректор главного государственного телеканала КТРК (теперь он называется УТРК). Ранее Карыпбеков возглавлял службу взаимодействия в Секретариате президента Курманбека Бакиева.!

В своих сторис в соцсетяхВ каких? И сколько там подписчиков?Сторис были опубликованы на страницах Илима Карыпбекова в Facebook (46 тыс. подписчиков) и в Instagram (103 тыс. подписчиков). вы недавно опубликовали рассуждения о положении в Кыргызстане — о внешних и внутренних угрозах со стороны России, Китая и радикального ислама и нарастающих в республике экономических трудностях. Вы сделали вывод, что народ Кыргызстана оказался перед выбором между поддержкой власти Ташиева и Жапарова и полным коллапсом страны.

Этот выбор, по нашему мнению, ложный. Вы не только сильно упростили ситуацию, но и презрительно высказались о 90% народа Кыргызстана, назвав их некультурными, необразованными и незаконопослушными.

Мы бы хотели подчеркнуть, что наш ответ нацелен не на вас лично, а на идеи, которые вы высказали в ваших публикациях. Мы хотим провести конструктивную дискуссию и надеемся на глубокое и уважительное обсуждение будущего Кыргызстана.

Аксиома Эскобара

В своих публикациях вы рисуете кыргызстанцам картину выбора, который якобы неизбежен для них: либо поддержка режима Ташиева и Жапарова, либо надвигающийся крах и катастрофа.

Вы акцентируете внимание на внешних угрозах, таких как влияние России и Китая, а также опасностях исламского радикализма и экономических кризисов, которые могут подорвать суверенитет Кыргызстана. Однако намек на то, что только правление Жапарова и Ташиева может нас защитить от этих вызовов, вводит в заблуждение. Более того — парадоксально, но именно действия нынешнего руководства могут ускорить реализацию этих негативных сценариев.

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К примеру, растущая зависимость Кыргызстана от России, вызванная политикой Жапарова и Ташиева, не укрепляет нашу независимость, а приближает нас к роли вассального государства.

Аннексия Крыма Россией, которую вы упомянули, стала возможна в том числе из-за подобных решений прежнего руководства Украины, оставившего там российских военных. Учитывая, что у Крыма нет сухопутного сообщения с Россией, вывести войска из баз и захватить полуостров ими было на порядки проще, чем захватывать его «снаружи». (Кстати, представляя события в Крыму как референдум, вы игнорируете тот факт, что голосование проходило под военным давлением, что лишает его легитимности.)

Посмотрите ради интереса российское ТВ и послушайте, что там говорят про Кыргызстан, Казахстан и другие страны бывшего СССР — мы для них «законная добыча». Режим Ташиева и Жапарова же вместо того, чтобы снизить риск аннексии нашей страны, только увеличивает зависимость Кыргызстана от России.

Относительно революции радикальных исламистов. Если молодежь не видит справедливости в государстве, если не к кому обратиться, чтобы защитили от неправедного ареста, если власть действует по праву сильного, то, конечно, люди будут обращаться к течениям, которые обещают справедливость, пусть и после смерти.

Получается, правление Жапарова и Ташиева — не щит, ограждающий нас от экзистенциальных проблем, а скорее их часть.

ГКНБ в каждый дом

Вы утверждаете, что Кыргызстан теперь «твердое авторитарное государство с небольшими элементами демократии». Однако это описание недооценивает серьезность текущей ситуации. То, что мы переживаем в Кыргызстане, начинает выходить за рамки авторитаризма — это сдвиг в сторону тоталитаризма.

В авторитарном государстве могут быть ограничения на политическую активность, но обычные люди могут вести свою жизнь свободно, если не вмешиваются в политику. Но то, что мы видим в Кыргызстане, отличается. ГКНБ вмешивается не только в политику, но и во все аспекты жизни — от бизнеса до личных дел (порой складывается впечатление, что Ташиев борется со всеми, от секс-работниц до лаборатории Бонецкого), с произвольными задержаниями и неограниченной властью.

Используя слово «твердое» вы, возможно, имели в виду стабильное. Но Кыргызстан сейчас подобен поезду, управляемому двумя машинистами, у которого отказали тормоза в виде законов и который несется в тоталитаризм. Если вам нравится такая конструкция и такое ручное управление, то, как говорится, приятной поездки. (Правда топливо поезда — деньги от потоков санкционки — может закончиться в любой момент.)

И то, что вы называете «ништяками» и ценой за наши свободы — инфраструктурные улучшения, ремонт дорог, налоговые реформы — во-первых, не оправдывает разрушение демократии, а во-вторых — вполне характерно и для демократических стран. Но никакая дорога и никакой инфраструктурный проект точно не стоят того, чтобы жертвовать нашей свободой, возможностью жить без страха произвольного задержания и правом требовать ответственности от наших лидеров.

Народ-«дакансашник»

Но, возможно, самое печальное в ваших публикациях — это то, как вы описываете общество Кыргызстана: как некультурное, нигилистическое и необразованное. Этим вы создаете образ населения страны, которое не способно к самоорганизации и не заслуживает уважения. Вы заявляете, что «90%» населения Кыргызстана такие, но даже не пытаетесь ничем подтвердить эту свою оценку.

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Мы считаем, что у вас нет права так унижать людей, которые снова и снова боролись за справедливость и демократию в нашей стране. Да, Кыргызстан сталкивается с проблемами, но эти проблемы не связаны с недостатками нашего народа. Они связаны с системой, которая не смогла обеспечить справедливость и вместо этого прибегла к репрессиям.

Страх вместо закона

Вы отмечаете, что люди в Кыргызстане часто ищут справедливость за пределами официальной системы, обращаясь к таким, как Камчы Кольбаев. Но это ведь говорит о глубоком стремлении народа к настоящей справедливости. Но государство не только не может дать ее людям, но и само становится источником несправделивости.

Вы говорите, что страх быть арестованным в любой момент и по любой причине способен привить уважение к закону. Но страх и уважение — совсем не одно и то же. Когда каждый гражданин живет в постоянном страхе перед арестом, независимо от того, виновен он или нет, это не приводит к уважению закона — это лишь порождает презрение к нему. Люди перестают воспринимать правовую систему как средство защиты своих прав, и она становится орудием репрессий.

Уважение к закону возникает там, где есть справедливость, ответственность и доверие. А страх не вдохновляет на уважение — он разрушает его.

Вы говорите, что перевоспитать «дакансашников» невозможно, но дайте им испытать, что они живут в справедливом обществе — и вы очень сильно удивитесь. Не зря люди шли к такому страшному человеку, как Кольбаев. Несмотря на риск, они шли за справедливостью. И «дакансашники» и другие. Я верю, что стремление к справедливости — это вообще базис нашей нации, единственная основа, на которой может строиться и устоять наше государство.

И сейчас уже очевидно, что сегодняшний режим не может обеспечить справедливость, даже на уровне Кольбаева.

Так обречен ли Кыргызстан выбирать между тоталитаризмом и катастрофой? Мы убеждены, что нет. Существует и третий путь — путь справедливости, ответственности и уважения к верховенству закона. И страна может двигаться по нему — если только сама захочет. Страна, конечно, может не захотеть и выбрать тоталитаризм, но только не надо ждать, что он защитит от потери суверенитета, долговой кабалы или революции радикальных исламистов.