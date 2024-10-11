Экономическая ловушка. Как общество и стереотипы поощряют насилие в отношении кыргызстанок

В Кыргызстане милиция все чаще сообщает о фактах домашнего насилия, а заголовки новостей пестрят историями о фемициде.

Ежегодно 20-30 кыргызстанок умирают от рук своих супругов и сожителей. Такие убийства называются фемицидом. Они происходят по признаку пола и в результате систематического насилия над жертвой.

Гендерное неравенство, недостаточные образование и занятость в стране, а также безучастность общества только усугубляют проблемы домашнего насилия и поощряют фемицид.

Девочек в Кыргызстане дискриминируют еще в утробе

Дочери — зачастую менее желанные дети. Когда в семье подряд рождаются девочки, то им нередко дают «имена-суеверия» в надежде на сына.

Из-за стереотипов о способностях женщин, школьниц чаще подталкивают выбирать менее оплачиваемые профессии. Поэтому девушки чаще идут в учителя, а парни выбирают технические специальности, где зарплаты выше.

Это приводит к тому, что зарплаты женщин по стране в среднем на 27% меньше мужчин.

Например, если парни зарабатывают по 1000 сомов в день, девушки получают 730.

При этом построить успешную карьеру кыргызстанки могут не сразу. После окончания университета они выходят замуж и рожают детей , тогда как жительницы более экономически развитых стран в это время строят карьеру.

Бытовые обязанности приводят к тому, что женщинам меньше удается работать.

Кыргызстанки занимаются другим трудом — неоплачиваемым

Ежедневно у жительниц страны уходит 4 часа 20 минут на уборку, готовку и уход за детьми. Мужчины тратят на это почти в пять раз меньше времени.

При этом 63% женщин трудоспособного возраста не работают из-за возложенного на них быта, теряя возможность заработка.

Эти факторы приводят к тому, что кыргызстанки попадают в экономическую зависимость от супругов и их родственников.