Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разрушения ледников и почвенного покрова в Ошской области площадью более 9 тысяч м2.

По данным надзорного органа, в деле фигурируют должностные лица «Южного» филиала госпредприятия «К». По версии следствия, они вступили в сговор с представителями частной компании ОсОО «С».

Так, на участке «Загара-2» Ошского лесхоза незаконно построена дорога шириной 9 метров и длиной 6 км, ведущая к угольному разрезу.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям — о «злоупотреблении должностным положением» и «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ».

«Размер ущерба государству будет установлен в соответствии с результатами экспертиз», — добавили там.