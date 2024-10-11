Посольства США и Великобритании осудили обвинительные приговоры, вынесшие журналистам Ленинским райсудом. Свое заявление они опубликовали в соцсетях.

Дипмиссии призвали как можно скорее рассмотреть апелляционные жалобы Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова, которых суд приговорил к шести и пяти годам, и оправдать их. Это же касается Актилека Капарова и Айке Бейшекеевой, которым назначили три года пробации.

«Необходимо отметить, что журналисты не должны подвергаться наказанию за выполнение своей работы. К сожалению, это представляется частью тенденции по сокращению пространства для свободы СМИ в Кыргызской Республике»,

— заявили в посольствах.

Накануне Ленинский райсуд вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Четырех из 11 обвиняемых суд приговорил к реальным срокам и пробациям, а остальных — оправдал из-за отсутствия состава преступления.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop