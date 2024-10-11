Накануне Ленинский ра йсуд приговорил главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы к шести годам лишения свободы. Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова заявила в соцсетях, что судья Кылычбек Истамкулов мог применить отсрочку, так как у Махабат есть сын, которому еще нет 14 лет.

По Уголовному кодексу исключением считаются лишь особо тяжкие преступления. Однако статья, по которой Махабат признали виновной, не особо тяжкая, сказала она.

«Почему суд не применил эту норму и не отсрочил наказание до достижения ее сыном 14-летнего возраста? Какие законные основания суд применил, чтобы не применить эту норму?»

— обратилась правозащитница к судье, Верховному суду и Омбудсмену.

Ленинский райсуд 10 октября вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, двум фигурантам дела Махабат Тажибек кызы и акыну Азамату Ишенбекову назначили шесть и пять лет лишения свободы. Еще двоих журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекееву приговорили к трехлетней пробации. Остальных семи фигурантов дела суд оправдал из-за отсутствия состава преступления.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop