Пострадавшие во время конфликта с применением оружия в 7 микрорайоне Бишкека находятся в реанимации в тяжелом послеоперационном состоянии. Об этом «Клоопу» сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, тренеру по боксу Жылдызбеку Ниязалиеву поставили диагноз «огнестрельное ранение грудной клетки, брюшной полости». Тем временем у другого раненого, С.Э., — огнестрельное ранение бедра.

«Пациент С.Э. находится в реанимации Клинической больницы скорой медицинской помощи. Второй пациент [Н.Ж.] находится в реанимации Национального хирургического центра»,

— сообщили в Минздраве.

Инцидент произошел накануне в боксерском зале в 7 микрорайоне Бишкека. По данным милиции, у Жылдызбека Ниязалиева и Мукаша Ырсалиева были финансовые разногласия.

Так, Ырсалиев прибыл в тренировочный зал и выстрелил из охотничьего ружья в брюшную полость Ниязалива. После чего выстрелил в ногу находящегося там же С.Э. Последний вступил в борьбу с нападавшим, убирая направленный против него ствол ружья. Так во время борьбы произошел случайный выстрел в голову самого нападавшего, от чего тот скончался на месте.

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