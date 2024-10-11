Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) назвала обвинительные приговоры четырем бывшим и действующим сотрудникам Temirov Live «вопиющим сдвигом властей Кыргызстана в сторону авторитаризма».

В RSF заявили, что решение Ленинского райсуда было произвольным и «не имеющим весомых доказательств», чтобы назначать такие наказания.

По их словам, день вынесения приговора журналистам — «темный день для свободы прессы в Кыргызстане». RSF призвала немедленно оправдать и освободить их в Бишкекском горсуде.

«Эти журналисты платят высокую цену за свои расследования коррупции правящей элиты, в частности, в президентском окружении. RSF призывает к их немедленному оправданию из-за отсутствия доказательств»,

— сказала глава отдела по ЦА Жанна Кавелье.

Ленинский райсуд 10 октября вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, двум фигурантам дела Махабат Тажибек кызы и акыну Азамату Ишенбекову назначили шесть и пять лет лишения свободы. Еще двоих журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекееву приговорили к трехлетней пробации. Остальных семи фигурантов дела суд оправдал из-за отсутствия состава преступления.

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