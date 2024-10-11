Управление ООН по правам человека обратилось к властям Кыргызстана с призывом пересмотреть приговор в отношении бывших и нынешних сотрудников Temirov Live, которым суд вынес обвинительный приговор.

В управлении отметили, что дела журналистов должны быть рассмотрены в соответствии с международными стандартами прав человека.

Речь идет о главе Temirov Live Махабат Тажибек кызы и акыне Азамате Ишенбекове, осужденных на шесть и пять лет, а также о журналистах Актилеке Капарове и Айке Бейшекеевой, приговоренных к трехлетней пробации.

«Мы призываем власти пересмотреть расплывчатые положения Уголовного кодекса, которые подвергают журналистов и других лиц к потенциальной ответственности за осуществление их основных прав, включая свободу выражения мнений»,

— добавили там.

Ленинский райсуд 10 октября вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Четырех из 11 обвиняемых суд приговорил к реальным срокам и пробациям, а остальных — оправдал из-за отсутствия состава преступления.

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