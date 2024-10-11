Мэрия Бишкека планирует убрать возможность платить наличными за проезд в общественном транспорте, когда 95% горожан перейдут на безналичную оплату. Об этом сообщил замдиректора Департамента транспорта при мэрии Бакыт Сарымсаков в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По словам Сарымсакова, при безналичной оплате водители не будут «отвлекаться во время вождения и попадать в аварии». Для этого предлагается сначала увеличить наличную оплату за проезд.

«Сегодня количество транзакций наличным способом составляет 40-50%. Когда достигнем 95-98% безналичной оплаты, поднимем вопрос о ликвидации наличной оплаты», — сообщил он.

По его словам, в муниципалитете уже создана группа по повышению оплаты безналичным способом, куда вошли в том числе общественные организации и активисты.

Тем временем президент Садыр Жапаров призвал бишкекчан покупать карту «Тулпар», чтобы их не затронул рост тарифов на проезд. Ранее мэрия Бишкека предложила увеличить оплату за проезд в наличной форме. По словам Сарымсакова, тариф могут поднять до 30-40 сомов.

«Никто не знает, сколько денег поступает при наличной оплате. Эти деньги, грубо говоря, уходят в карманы водителей […] Таким образом, [оплачивая картой] вы поможете искоренить воровство, коррупцию», — заявил глава государства.

Согласно действующему тарифу, проезд на муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате составляет 17 сомов, при наличной — 20 сомов. В частных автобусах и маршрутках проезд стоит 20 сомов.