По данным милиции, между Ы.М и Н.Ж. были финансовые разногласия.

Ы.М. приехал в тренировочный зал в 7 микрорайон Бишкека, где работал Н.Ж, там же находился некий С.Э.

Ы.М. выстрелил из охотничьего ружья «Сайга» в брюшную полость Н.Ж. После чего выстрелил в ногу находящегося там же С.Э. Последний вступил в борьбу с нападавшим, убирая направленный против него ствол ружья. Так во время борьбы произошел случайный выстрел в голову самого нападавшего, от чего тот скончался на месте.

Следственная служба УВД Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Оружие зарегистрировано на нападавшего Ы.М.

Ранее ряд СМИ сообщали, что погиб тренер национальной сборной по боксу Жылдызбек Ниязалиев. Однако позже глава Минздрава Алымкадыр сообщил изданию Акипресс, что Ниязалиев жив и ему проводят операцию.

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