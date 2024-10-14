Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что «в ближайшее время» решится вопрос делимитации кыргызско-таджикской границы. Об этом он сказал, выступая на научной конференции «История Баткена – духовное достояние народа», посвященной 25-летию города Баткен и всей области.

По словам Ташиева, благодаря политике президента ситуация в Баткене начала улучшаться, в том числе решается пограничный вопрос.

«Дай бог (Кудай буюрса), в ближайшее время мы решим вопрос границ с соседями [Таджикистаном]. Больше не будет неопределенности, какая земля кому принадлежит. Все решим в рамках закона, а потом будем хранить нашу землю как зеницу ока», – заявил глава спецслужбы.

Ташиев добавил, что раньше на Баткенскую область обращали недостаточно внимания, однако теперь ежегодно на развитие области будут выделяться 500 млн сомов.

В конце июля стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан описали 94% линии госграницы. По словам спецпредставителя Кабмина КР по приграничным вопросам Назирбека Борубаева, оставшиеся 6% нерешенных участков находятся в Баткенском районе. Эти участки он назвал «сложными».