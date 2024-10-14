Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к женам сотрудников спецслужбы

и призвал их рожать «как можно больше детей». Об этом он заявил на открытии детсада «Акылман» для детей пограничников и сотрудников ГКНБ в Оше.

По мнению Ташиева, для развития Кыргызстана в каждой семье должно быть не меньше пяти-шести детей. «Просто так страна развиваться не будет», — добавил он.

«Раз вы вышли замуж или женились, а здоровье позволяет, то рожайте. Рожайте как можно больше […] Среди наших сотрудников есть холостые, незамужние, недавно выявился большой процент таких. Я им говорил, чтобы те создали семьи […] Это ваша задача, наши уважаемые женщины. Прошу простить меня, если я сказал это грубо»,

— рассказал глава Госкомитета.

Ташиев заявил, что жены сотрудников спецслужбы могут не переживать по поводу финансов. По его словам, сотрудники Госкомитета будут обеспечены деньгами и жильем.

По словам главы ГКНБ, население Кыргызстана превысило 7 миллионов. Теперь в короткое время нужно достичь 10, а то и 15-20 миллионов, чтобы не отставать в численности и силе от других государств.

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