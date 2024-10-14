В «Платформе действий медиа Кыргызстана» возмутились обвинительными приговорами, вынесенными Ленинским райсудом в отношении бывших и нынешних сотрудников Temirov Live.

В организации отметили, что эти приговоры уже названы «политически мотивированным преследованием и являются откровенным актом репрессий против независимой журналистики Кыргызстана».

«Профессиональная деятельность журналистов-расследователей, несправедливо осужденных и приговоренных к уголовному наказанию, была направлена на помощь государству в борьбе с коррупцией. Их независимые расследования выявляли факты злоупотребления служебным положением, нецелевого использования бюджетных средств и нарушения законодательства. Выполняя свою работу, журналисты защищали общественные интересы, права граждан на информацию, принципы прозрачности и подотчетности власти»,

— напомнили в организации.

Там заявили, что преследование журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей нарушает Конституцию и законы КР, а также международные обязательства страны.

В организации призвали Бишкекский горсуд пересмотреть и отменить приговор в отношении Махабат Тажибек кызы, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекеевой и Актилека Капарова.

«Важно, чтобы судебные органы не выносили политически мотивированных решений, а опирались исключительно на закон»,

— добавили в «Платформе действий медиа Кыргызстана».

Вместе с тем в организации призвали международное сообщество и правозащитные организации обратить внимание на это дело «как на тревожный сигнал о серьезном ухудшении ситуации с правами журналистов и свободой прессы в Кыргызстане».

Ленинский райсуд Бишкека 10 октября приговорил главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а акына Азамата Ишенбекова — к пяти. Кроме того, журналистам Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации. Остальных фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления. Адвокат журналистов заявлял, что они будут обжаловать решение Ленинского райсуда в Бишкекском горсуде.

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