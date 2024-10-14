Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов прокомментировал госагентству «Кабар» расследование журналиста Болота Темирова. Расследователь заявлял в своем материале, что Садыр Жапаров «рекламирует» карты «Тулпар», а выгоду от их продажи получают иностранные компании.

Темиров отмечал, что, по данным Минюста, в учредителях компании ОсОО «БПЦ КГ», занимающейся внедрением безналичной оплаты в общественном транспорте, числятся и другие компании.

По словам расследователя, это ОсОО «Прогрессивные технологии Бишкека» и частная компания «БПЦ ГРУПП ХОЛДИНГ ЛТД». Главой первой компании выступает некий россиянин Джурат Закиров. Тем временем вторая компания находится в Кипре «в офшоре», заявил журналист.

Алагазов ответил, что самое главное для главы государства — внедрение безналичного расчета. Проводит это компания или частное лицо, Садыру Жапарову «не важно», сказал его пресс-секретарь.

«Болот Темиров сразу, как вышел пост главы государства, «слепил» новое расследование. Попытался все привязать к главе государства […] Если говорить про «Темиров Live», они взяли за привычку выдавать желаемое за действительное. Мы не раз убеждались, что их материалы не подкрепляются фактами и зачастую они делают однобокую политику»,

— считает он.

Алагозов отметил, что вопрос о создании карт «Тулпар» подняли еще в 2019 году.

«Он [Болот Темиров] говорит, что президент поддержал повышение тарифов. Если посмотреть пост президента, там говорится, что стоимость за проезд будет сохранен. Единственное, президент говорит о переходе на безналичный расчет»,

— добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Садыр Жапаров призывал бишкекчан покупать карту «Тулпар», чтобы их не затронул рост тарифов на проезд. Перед этим мэрия Бишкека предложила увеличить оплату за проезд в наличной форме. По словам мэрии, тариф могут поднять до 30-40 сомов.

По действующему тарифу проезд на муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате составляет 17 сомов, при наличной — 20 сомов. В частных автобусах и маршрутках проезд стоит 20 сомов.

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