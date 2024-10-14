Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что предстоящие выборы в местные кенеши должны пройти прозрачно и честно. Об этом он сказал 12 октября на церемонии открытия воинской части «Бору» для бойцов спецназа в городе Сулюкту.

Ташиев отметил, что госорганы не должны вмешиваться в выборы, и предупредил об этом представителей местных властей. Он считает, что «очищение в государстве должно начаться с выборов».

«Мы должны управлять государством справедливо. Никто не будет давить на другого, как раньше. Мы стараемся, чтобы депутаты были честными и служили народу и стране. […] Партии, идущие на выборы, должны тщательно проверить каждого кандидата. И, если они или их родственники замешаны в криминале либо коррупции, исключить их из списка»,

— сказал Ташиев.

Глава спецслужбы предупредил, что кандидаты, нарушившие закон во время выборов, будут строго наказаны.

Президент Садыр Жапаров 6 сентября подписал указ «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». Так, выборы депутатов 249 местных кенешей назначены на 17 ноября.

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