В «Кумтор Голд Компани» отчитались об итогах своей работы за первые девять месяцев 2024 года. Как рассказали в компании, за этот период КГК произвела 7 тонн 960 кг золота, что на 81 кг больше установленного плана.

По данным КГК, выручка компании за этот период составила $579,8 млн – это на $463,4 млн больше, чем ожидалось, заявляют в компании. Чистая прибыль при этом составила $216,6 млн, превысив план в $87,9 млн.

«”Кумтор Голд Компани” не только вносит значимый вклад в экономику, но и инвестирует в устойчивое развитие и процветание страны», — отметили в компании.

В КГК добавили, что 10 млрд 37 млн сомов поступили государству в качестве налогов и других платежей.

Ранее в компании сообщали о снижение плановых показателей по добыче золота. При этом в «Кумторе» отмечали, что это нередкое явление, обусловленное низким содержанием золота в товарной руде, добываемой на руднике Кумтор. В КГК говорят, что добыча руды с низким содержанием золота «продлится еще некоторое время», а затем ожидается постепенное увеличение добычи золота и доведение показателей до 17-18 тонн.

В 2023 году «Кумтор Голд Компани» продал 13,5 тонн золота. Чистая прибыль компании за прошедший год составила $302,4 млн при плане $194 млн.