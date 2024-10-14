В Первомайском райсуде Бишкека сообщили «Клоопу», что замглавы НЭСК Аската Абылаева освободили из СИЗО под домашний арест.

По их информации, судья принял такое решение 8 октября, удовлетворив ходатайство следователя СС МВД. Теперь Абылаев будет находиться под домашним арестом до 2 декабря.

По предварительным данным, как пишет издание Kaktus Media, он полностью возместил причиненный ущерб. Однако в суде «Клоопу» ответили, что информации возмещении ущерба нет.

Аската Абылаева задержали и заключили под стражу 5 октября по подозрению в злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

Его назначили заместителем гендиректора по экономике и финансам ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в сентябре 2023 года.

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