Парламентский комитет по соцполитике 14 октября поддержал законопроект о поправках в закон «О рекламе». Им предлагается разрешить рекламу игорного бизнеса, как букмекеры и тотализаторы, но в то же время запретить рекламу услуг психологов, не имеющих профильного образования.

Инициаторы проекта — депутаты Бактыбек Сыдыков и Гулшаркан Култаева. Они считают, что реклама букмекеров и тотализаторов поможет привлечь инвестиции для развития спортивных и культурных мероприятий. По их данным, всего в Кыргызстане более 80 спортивных федераций, и все они нуждаются в финансировании.

«Официальная реклама обеспечит прозрачность этого рынка и возможности для его контроля и надзора со стороны государства […] Легальная рекламная индустрия позволит государству получить дополнительные налоговые поступления и инвестиции в экономику, а также сможет защитить все субъекты этой сферы»,

— говорится в справке-обосновании.

Так, размещать рекламу букмекерских контор и тотализаторов разрешается в зданиях, где проводятся такие игры, а также в спортивных сооружениях и на спортивной форме спортсменов. Однако эта реклама не должна относиться к несовершеннолетним и создавать впечатление гарантированного выигрыша.

Тем временем о рекламе услуг психологов инициаторы говорят, что растет число неквалифицированных специалистов в этой области. По их мнению, эти люди «без профподготовки» продают курсы и тренинги, вредящие ментальному здоровью кыргызстанцев.

С июня 2022 года в Кыргызстане разрешена игорная деятельность, в том числе работа казино и букмекерских контор.

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