Завтра вас могут посадить — да, именно вас. Коллег Темирова осудили — как это касается каждого кыргызстанца?

Предупреждение: Материал опубликован в разделе «Мнения» – в таких публикациях выражается личное мнение автора. Автор этой колонки, сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин, настолько активно использовал для ее написания нейросеть ChatGPT (версии GPT-4o), что считает ее своим полноценным соавтором. Текст прошел редакционный фактчек «Клоопа» и был отредактирован его редакторами.

А давайте поиграем в безумие.

Представьте, что вы заходите в магазин, покупаете упаковку молока, выходите — и вас тут же задерживают. Вас обвиняют в поддержке оргпреступности. Почему? Оказывается, владелец магазина платил дань криминальному авторитету Кольбаеву. Теперь вас обвиняют в том, что через покупку молока вы помогли финансировать его деятельность.

Или вот: по прогнозу гидрометцентра сегодня будет солнечно. Но вы выходите из дома и через полчаса с неба начинает лить как из ведра. Вы фотографируете лужи и выкладываете снимок в инстаграм. Через пару дней рано утром к вам домой приходит милиция. Она устраивает у вас обыск, перерывает все ваши личные вещи и забирает смартфоны всей вашей семьи и ноутбук, на котором ваша дочь делала уроки. А вас задерживают за призыв к массовым беспорядкам.

Как так? Следователь объясняет, что из-за вашего поста с фотографиями луж недовольные люди могли разгромить гидрометцентр. Не разгромили. Но могли.

Вы, наверное, скажете: «У меня не было умысла, я не знал об этом, мои действия не привели ни к чему плохому». Но на самом деле всё это не важно. И не важно даже то, в чем вас обвиняют.

Важно то, что вас посадят сначала в холодную камеру ИВС, где на вас будет только то, что вы успели надеть утром. Вы будете мерзнуть, кутаясь в тонкую куртку, пока близкие не передадут вам теплую одежду — если смогут. Потом суд отправит вас в СИЗО, и вы будете ждать месяцы — а может и годы — пока до вашего дела дойдет очередь. Каждый ваш день теперь — это неопределенность и холод, где дни тянутся бесконечно.

Придут эксперты. Не те, которых позовет ваш адвокат, не международные специалисты, которые могли бы предоставить объективные выводы. Этих экспертов суд не примет. Придут те, кто каждый день ходят в суды и уже давно привыкли давать выгодные обвинению заключения. В их словах не будет уверенности, но они скажут: «Возможно, эти действия действительно могли привести к тому, в чем вас обвиняют». Им не важно, было ли это на самом деле. Им важно подтвердить версию следствия.

И все это время вы будете сидеть и думать, что будет с вашей семьей. Вы не будете знать, отправится ли ваш ребёнок в детдом или его все же смогут оставить у родственников. Вы будете представлять, как рушится ваша жизнь, как рушится ваша семья. Каждый день — новый страх, новая неизвестность.

И, наконец, судья, пожав плечами, скажет: «Ну, раз эксперты так считают, что ж, значит, вынесу приговор». И этот приговор отправит вас за решетку на долгие годы. А ваше «я не знал», ваше «я не имел умысла» так и останется неуслышанным.

Звучит жутко, правда? Но вы, наверное, рады, что наши законы так не работают. Ведь общество, в котором такие ситуации могут происходить, быстро погрузится в хаос. Люди будут бояться всего — выйти на улицу, сказать что-то вслух или просто жить своей жизнью. Цивилизация в таком мире рухнет, и от нормальной жизни не останется и следа. Казалось бы, это просто не может быть реальностью.

Но, к сожалению, мы видим прямо такой случай сегодня.

Журналисты проектов Temirov Live и «Айт Айт Десе» рассказывали о коррупции и других преступлениях людей во власти и их приближенных. То есть, делали ровно то, что должны делать журналисты. А их арестовали и осудили за призывы к массовым беспорядкам.

Получается, закон, который должен был защищать общество от реальных угроз, был интерпретирован так, чтобы наказать за слова.

Конечно, вы можете возразить: «Я не Темиров, я не его жена, меня никто не преследует. Президент или глава ГКНБ не точат на меня зуб. Законы против меня никто никогда не использует». Это кажется вполне логичным. Но эта уверенность очень наивна. Почему? Потому что наше общество пронизано коррупцией, следователи, гаишники — многие из них ежедневно используют законы для собственного обогащения и вымогательства. Им не нужно получать высшие указания от Жапарова или Ташиева.

Если сейчас можно так интерпретировать статью Уголовного кодекса о массовых беспорядках, что мешает завтра следователю сделать то же самое со статьей о краже, убийстве или любой другой?

Вы думали, что спокойно купите молоко в магазине и выйдете, не будучи арестованным за помощь Кольбаеву? После решения по Темирову, честно говоря, никто не может быть в этом уверен.