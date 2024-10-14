Об этом президент Садыр Жапаров в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

Журналист поинтересовался, как глава КР смотрит на то, что «западные страны открыто хотят, чтобы партнеры по СНГ отказались от сотрудничества с Россией».

«Это, конечно, неправильно, потому что, когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. Сами тоже. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Европейский союз, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ»,

— заявил Жапаров.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и страны Евросоюза ввели санкции против России и ужесточили экспорт технологий, которые могут использоваться для военных целей.

В вопросе вторжения России в Украину власти Кыргызстана официально придерживаются нейтралитета. Однако Россия продолжает получать западные технологии через Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которых ограничения не коснулись.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop