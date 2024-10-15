Депутат Бакытбек Марипов предложил ввести уголовное наказание за клевету и оскорбления в соцсетях. Об этом он сказал на парламентском комитете по правопорядку 15 октября.

Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что по законопроекту требуется, чтобы пострадавший обратился с заявлением. «Когда законопроект примут, на основании этого заявления будет заведено административное дело», — добавил он.

По мнению Марипова, чтобы закон работал эффективно, нужно убрать необходимость подачи заявления со стороны потерпевшего — иначе, как отметил нардеп, бороться с дезинформацией невозможно.

Также Марипов заявил, что тех, кто совершил преступление повторно, нужно привлекать к уголовной ответственности.

«Значит, можно оштрафовать и отпускать [нарушителя]?» — спросил он у замминистра юстиции Орозбека Сыдыкова и получил ответ, что штраф составляет 100 тысяч сомов.

«Так у них [нарушителей] могут быть спонсоры», — возразил депутат.

Марипов привел в пример ситуацию, когда человек распространяет о ком-то ложную информацию, чтобы занять его место, но может откупиться, заплатив штраф.

Кроме того, депутат обратился к МВД и Минкультуры с вопросом, могут ли они вычислять владельцев фейковых аккаунтов. Заместители глав ведомств ответили, что не могут, так как статья о клевете не уголовная.

«Минцифры могут вычислять IP-адрес некоторых аккаунтов. Есть проблема, что некоторые аккаунты зарегистрированы за рубежом. Но Минкультуры ранее договаривалось с Meta, Telegram, Tik Tok и другими. Сейчас ведутся работы по блокировке аккаунтов с ложной информацией и о терроризме. Мы можем отправлять им такие аккаунты, а они — рассматривать их и блокировать. Правда, не все, так как у них своя политика»

— сказал замминистра Минкульта Марат Тагаев.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести и за клевету в СМИ и интернете. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop