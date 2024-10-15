Первомайский райсуд 14 октября отказал в изменении меры пресечения Жоомарту Карабаеву. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в суде.
По данным правозащитной организации «Кылым шамы», адвокат Карабаева подавал ходатайство о том, чтобы экс-сотрудника НАН отпустили либо под домашний арест, либо под электронное наблюдение. Однако его просьбу отклонили.
«Прокурор выступила против. Суд, удалившись в совещательную комнату, отказал в изменении меры пресечения, ссылаясь на то, что судебное разбирательство только началось»,
— рассказали правозащитники.
Следующий процесс пройдет 28 октября. На нем допросят экспертов Нурлана Сакпаева, Таалайбека Абдыкожоева, Азамат Жанышбек уулу. Эти же эксперты готовили заключение по делу 11 действующих и бывших журналистов Temirov Live.
Жоомарт Карабаев находится под стражей в СИЗО-1 с июля этого года. Ему предъявили обвинения по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами.
Адвокаты Карабаева уверены, что причиной уголовного преследования их подзащитного стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.
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