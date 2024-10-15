На заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрели законопроект о штрафах за клевету и оскорбления в интернете и СМИ.

По словам замминистра юстиции Орозбека Сыдыкова, граждан могут привлечь к ответственности в том числе и за комментарии, оставленные под постами в соцсетях.

«Поскольку комментарии являются частью интернета, если под позитивным постом о человеке кто-то оставил клеветнический пост, то он будет привлечен к ответственности»,

— сказал он.

В ответ депутатка Динара Ашимова поинтересовалась, хватит ли у Минкультуры (инициатора законопроекта) резерва, ресурсов и потенциала, «чтобы проводить полноценное, объективное рассмотрение таких правонарушений».

Замглавы Минкульта Марат Тагаев сообщил, что при ведомстве создан центр исследования информационной среды.

«Если закон заработает, то объем работы может увеличиться. Число сотрудников ограничено. По мере работы посмотрим, насколько они смогут выполнять свои обязанности. Если объем работы повысится, то мы рассмотрим вопрос увеличения штата»,

— сказал он.

Члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести и за клевету в СМИ и интернете. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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