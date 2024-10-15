Прокуратура Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области проверила причины схода селей, сошедших в селе Арстанбап 23 июля.

В надзорном органе выяснили, что должностные лица Базар-Коргонского управления градостроительства и архитектуры, Арстанбапского айыл окмоту и Базар-Коргонского филиала ГУ «Кадастр» с 2006 по 2019 годы незаконно предоставили в частную собственность 15 земельных участков, расположенных в водоохраной зоне. После чего в зоне реки Арстанбап-Сай незаконно возвели коммерческие объекты.

Так, из-за незаконных застроек 23 июля наводнение привело к подъему уровня воды в реке Арстанбап-Сай. В результате сели размыли внутренние дороги, подтопили сооружения, коммерческие объекты и жилые массивы. Это привело к образованию чрезвычайной ситуации в регионе.

Прокуратура оценила ущерб в более чем 24 млн сомов. По итогам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по статье о злоупотреблении должностным положением. Ведется следствие.

В июле в селе Арстанбап сошли сели. Селевые потоки затопили несколько домов, больницу, торговый дом, пять мостов, внутреннюю дорогу, а также смыли 23 автомобиля.

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