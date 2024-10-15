В городе Талгар Алматинской области группа мужчин жестоко избила, а потом и убила 16-летнего Шерзата Болата. Инцидент произошел ночью 4 октября на глазах у дяди и родителей подростка.

По словам родственников убитого, потасовка началась из-за банки пива, за которую в их магазине отказался платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили мужчин, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

Полиция Казахстана задержала семерых подозреваемых и водворила их под стражу на два месяца.

Спустя почти неделю, в ночь на 12 октября, неизвестные подожгли дом семьи Шерзата. Вся семья в это время находилась у родственников.

С 13 октября Нацгвардия начала патрулировать город для «обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка». В свою очередь отец Шерзата обратился к президенту и главе МВД Казахстана с просьбой безопасно вывести его семью из Алматинской области. По его словам, со вчерашнего дня в сети начали распространять видео, где в ту ночь, когда толпа мужчин убила его сына, он якобы первым начал конфликт и держал в руке нож.

«Они первыми пришли с ножом — мне что, нужно было выйти с ручкой? Я умолял их, и пожали руки, что все закончено. Но затем они вернулись и натворили это. Мы не проливали кровь и не будем»,

— добавил он в своем видеообращении.

По мнению самих жителей Талгара в соцсетях, убийцы 16-летнего Шерзата — члены ОПГ «Хуторские», которую возглавляют братья Ержан, Хасан и Аслан. При этом последний — предположительно, Аслан Касымбаев — якобы «крышует» ОПГ благодаря тому, что занимает одну из руководящих должностей в акимате Талгарского района.

15 октября стало известно, что акима города Талгар и его заместителя освободили от занимаемых должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ответственность других работников акимата находится на рассмотрении.

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