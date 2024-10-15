Об этом глава Минэнерго Таалайбек Ибраев заявил 15 октября на заседании профильного комитета ЖК.

«Раньше никогда не подавали отопление с 22 октября. Но метеорологи сообщают о понижении температуры»,

— отметил министр.

Ибраев добавил, что запасы угля превышают 200 тысяч тонн.

В этом году Кабмин передал ТЭЦ Бишкека и филиалы «Бишкекские тепловые сети» под управление столичной мэрии по поручению президента. Садыр Жапаров поручил это после того, как в ночь на 2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошла авария, из-за чего город снова остался без тепла.

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