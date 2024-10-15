Такой указ об основных направлениях концепции строительства пилотного проекта «Экологически чистый город Асман» на Иссык-Куле подписал 14 октября президент Садыр Жапаров.

Документ создан для обеспечения экологической безопасности при строительстве города, а также создания условий для контроля за развитием туристической инфраструктуры.

Так, в Асмане запрещается пользоваться транспортом на бензине, дизельном топливе и газе. Зато разрешается использование электрического транспорта: электромобили, электробусы и другое. Для этого будет специально создана зарядная инфраструктура.

Жапаров также поручил создать условия для популяризации велосипедов «как средства обеспечения мобильности населения». Согласно указу, Кабмин должен будет учесть эти требования при разработке концепции. Ее должны утвердить до 1 марта 2025 года.

Капсулу под строительство Асмана заложили еще летом 2023 года. Власти планируют построить город в течение семи-десяти лет и потратить на это $20 млрд. Первые здания, предположительно, должны появиться через год-полтора.

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