Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что за последние четыре года домой прибыли 113 тысяч 496 кыргызстанцев, трудившихся в России. Это 88% от общего числа вернувшихся мигрантов из разных стран.

По данным исследования МОМ, на втором месте после РФ стоит Турция — оттуда вернулись более пяти тысяч кыргызстанцев. Меньше всего мигрантов вернулись из Казахстана, Южной Кореи и Великобритании.

Среди причин, по которым кыргызстанцы решили вернуться домой, лидируют семейные дела — в том числе воссоединение с семьей или вступление в брак. Ниже по значимости оказались завершение контракта найма, а также депортация, обесценивание рубля и частичная мобилизация.

Эксперты отмечают, что некоторые кыргызстанцы решили искать работу на родине. Также среди факторов исследователи называют общую ситуацию с безопасностью и правами человека за рубежом.

При этом пик возвратной миграции (когда гражданин возвращается на родину — Прим.ред.) пришелся на 2023 год. Тогда вернувшихся домой кыргызстанцев стало на 85% больше, чем в 2022 году. Для сравнения: в 2021 году их процент увеличился на 21, а в 2022 — на 18.

«Наблюдаемый рост возвратной миграции с 2021 по 2023 год свидетельствует о значительном изменении миграционной структуры […] Ожидается, что в 2024 году численность вырастет еще больше»,

— сказали в организации и отметили, что в 2024 году данные собраны только за первые четыре месяца.

Самый большой приток кыргызстанцев наблюдается в Ошской области. За ней следуют Чуйская и Баткенская области, а также Бишкек.

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