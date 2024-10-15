Президент Садыр Жапаров подписал указ о мерах по реализации закона «О погребении и похоронном деле». Документ направлен на то, чтобы упорядочить традиции и обычаи погребения усопших и обеспечить социальную справедливость.

В указе говорится, что кыргызское общество сталкивается с тщеславием и чрезмерным расточительством при проведении похорон. Это в документе называют «игнорированием религиозных обычаев».

«Родственники усопшего возводят мавзолеи, сооружения из камня, гранита или мрамора огромных размеров, устанавливают статуи покойного, могилы окружают роскошные металлические ограды»,

— говорится там.

Глава государства поручил ДУМК издать фетвы (решения муфтия на основе шариата – Прим.ред.), запрещающие устанавливать монументы и ограждения из камня, гранита, мрамора и металла. Исключением считаются захоронения, имеющие историко-культурное значение.

Согласно указу, намогильные памятники и ограды должны изготавливаться из дерева и не превышать высоту 0,70 метров.

Тем временем Госкомрелигии и другим органам поручили принять эти меры в течение трех месяцев, а также утвердить градостроительные документации и инструкции о требованиях касательно обустройства кладбищ.

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