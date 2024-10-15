Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов не поверил данным об экономическом росте страны, которые привело Минэкономики на заседании профильного комитета ЖК 14 октября.

По его словам, Кыргызстан не может вырасти за один год в экономике на целых 32%.

«Вы не можете столько сделать, у вас же не такой темп. За последние три года, если считать в среднем и реалистично, рост экономики составляет всего 5-6%»,

— сказал нардеп.

Айжигитов потребовал провести ревизию в Минэкономики. Он заявил, что нужно проверить все их цифры на достоверность. Иначе, по мнению депутата, «руководство страны может принимать ошибочные решения», полагаясь на завышенные показатели экономического роста.

«Нужно тщательно разбираться. Вы [Минэкономики] можете кружить голову общественности. Более того, самому президенту. Если вы даете такую [ложную] информацию, то все государственные решения могут быть неправильными»,

— считает парламентарий.

В середине июля глава Кабмина Акылбек Жапаров заявлял, что нынешнему экономическому положению Кыргызстана «можно дать хорошую оценку». Тогда он сообщил, что экономический рост КР демонстрирует устойчивое развитие — средние темпы роста ВВП в 2023 году составили 7%, а в первой половине этого года рост экономики составил 8,1%, а объем ВВП — более 559 млрд сомов. Тем не менее Жапаров заявил, что Кыргызстану еще предстоит совершить «прыжок барса» в экономике.

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