Депутат Арсланбек Эгембердиев на парламентском комитете по правопорядку 15 октября предложил строже наказывать за распространение чужих интимных фото или видео, а за клевету и оскорбления — снизить штрафы.

По словам замминистра юстиции Орозбека Сыдыкова, распространение чужих интимных материалов входит в категорию информации, унижающей честь и достоинство.

Эгембердиев заявил, что в таком случае дела с интимным контентом нужно рассматривать отдельно.

«Тогда предлагаю выделять [эти случаи] отдельно, так как наказание за это должно быть тяжелее. Тому есть причины: может распасться семья, произойти самоубийство или самосуд над человеком, опубликовавшим [интимные фото и видео]. В целом, могут быть тяжкие последствия. Штраф в 100 тысяч сомов, по моему мнению, — не наказание»,

— заявил парламентарий.

Нардеп также выступил за снижение размеров штрафов за публикацию клеветы или оскорблений в соцсетях и СМИ — со 100 тысяч сомов до 50 тысяч. По его мнению, люди могут не знать о такой ответственности, поэтому первое наказание должно быть мягче.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести и за клевету в СМИ и интернете. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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