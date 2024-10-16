На заседании Жогорку Кенеша 16 октября депутаты Медер Алиев и Эмиль Токтошев подняли проблему давления на кыргызских мигрантов в России. Они призвали МИД КР улучшить положение кыргызстанцев за рубежом.

По словам Алиева, кыргызстанцы, находящиеся в РФ, сталкиваются со множеством проблем, так как работодатели и отдельные госорганы принимают их за «трудовых мигрантов», а не «трудящихся».

«Согласно классификатору ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии, граждане КР не являются трудовыми мигрантами, они — трудящиеся. В отличие от граждан других стран, которые не входят в ЕАЭС, наши граждане в более благоприятном режиме. К сожалению, в ряде случаев идет не полноценное понимание норм, заложенных в ЕАЭС»,

— считает Алиев.

Парламентарий призвал замглавы МИД Алмаза Имангазиева решить этот вопрос, так как у ведомства есть большой рычаг [давления].

Тем временем другой депутат Эмиль Токтошев сообщил, что кыргызские мигранты в РФ жалуются на оскорбления, унижения, дискриминацию и пытки в центре «Сахарово».

«В аэропорту спрашивают: “Зачем приехал?” и не пускают [в страну]»,

— сказал он.

Замглавы МИД КР объяснил, что усиленные проверки в России связаны с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. По его словам, с тех пор тщательным проверкам подвергаются не только кыргызстанцы, но и граждане других стран. Он заверил, что консульства КР в РФ рассматривают жалобы мигрантов.

После теракта в подмосковном «Крокусе» по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. Кроме того, президент Владимир Путин подписал ряд антимигрантских законопроектов. Теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.