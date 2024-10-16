По данным ведомства, из-за обильного снегопада в горных районах дороги Бишкек — Ош введены ограничения на движение машин на КПП «Чычкан» и «Сосновка».

Дорогу чистят. ГУОБДД просит водителей не выезжать в отдаленные районы без необходимости и поменять летнюю резину на зимнюю.

Ранее МЧС сообщало, что на 6:00 на трассе Бишкек — Ош застряли около 1000 машин. По данным министерства, затор образовался из-за снегопада и большегрузов, выехавших на рейс на летней резине. Затем спасатели организовали пункты обогрева для водителей.

По данным МЧС на 8:30, затор устранили, легковые авто пропускают из Оша в Бишкек.

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