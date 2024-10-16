Депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении законопроект о поправках в конституционный закон «О Кабинете министров КР», обязывающий Кабмин исполнять решения парламента. Документ направлен на подписание президенту.

Инициатор законопроекта — депутат Дастан Джумабеков. В справке-обосновании говорится, что поправки нужны для того, чтобы «устранить коллизии» в законе о Кабмине.

«Исполнение решений Жогорку Кенеша обеспечивается исполнительной ветвью власти на уровне министерств и ведомств, но не Кабинетом министров. Так как в 13 статье этого конституционного Закона в полномочиях Кабинета министров нет нормы исполнения решений Жогорку Кенеша Кабмином. Считаю данную позицию в качестве коллизии права, то есть пробелом в законе»,

— указал Джумабеков.

Согласно документу, Кабмин будет обязан исполнять поручения парламента. Депутаты также хотят установить для Кабмина максимальный 15-дневный срок, на который можно продлить рассмотрение их поручения.

В течение этого времени Кабинет министров обязан предоставить официальное заключения депутату, направившему им законопроект.

Ранее при рассмотрении этого законопроекта Джумабеков напомнил о словах замглавы Кабмина Эдиля Байсалова. Байсалов в прошлом году заявлял, что постановления Жогорку Кенеша носят рекомендательный характер, а парламент не может вмешиваться в дела Кабмина. Депутаты возмутились словами чиновника и потребовали его отставки. Затем Байсалов извинился перед парламентариями за озвученную критику в их адрес.

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