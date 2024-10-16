Минобразования и науки направило письмо в администрацию президента с просьбой изменить учебный график для вузов и колледжей Бишкека. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в ведомстве.

«Министерство направило письмо, основанное на обращениях руководителей вузов и спузов (специальных профессиональных учебных заведений), с просьбой пересмотреть график»,

— сказали в ведомстве.

В начале сентября студенты вузов и колледжей Бишкека запустили петицию с требованием отменить новый учебный график, направленный, по словам мэрии столицы, на борьбу с пробками. Они отмечали, что не могут провоцировать пробки, так как сами пользуются общественным транспортом. По словам студентов, из-за поздних занятий подрабатывать стало невозможно.

В конце июля глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, согласно которому уроки в столичных школах могут начинаться раньше 8 утра, а занятия в колледжах и вузах — не ранее 10:00.

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