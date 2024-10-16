Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госагентству «Кабар» заявил, что Кыргызстан не может прекратить сотрудничество с Россией. Этим он дополнил свой ответ российскому журналисту Павлу Зарубину о том, чтобы западные страны не «указывали» КР, вести дела с РФ.

Глава государства отметил, что с тех пор, как он пришел к власти, Кыргызстан ведет многовекторную политику. Это значит, по его словам, что страна «одинаково, на равноправной основе и в обоюдных интересах» сотрудничает с другими странами, включая Россию.

«Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией. Наш товарооборот с Россией превышает ＄4 млрд. Мы покупаем нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания из России. Географически мы находимся в тупиковой стране. Наши автомобильные и железнодорожные пути к миру проходят через Россию. Там находится около миллиона наших мигрантов»,

— сказал он.

Жапаров отметил, что некоторые страны Евросоюза «спокойно сотрудничают с РФ, когда нуждаются в этом».

«Ваш торговый оборот с Россией достигает 6 млрд долларов в год. Когда вам это нужно, вы спокойно сотрудничаете с Россией, а нам говорите — не сотрудничайте. Это несправедливое требование»,

— считает глава государства.

Президент добавил, что Кыргызстан работает не только с Россией, но и со странами СНГ. По его словам, за четыре года товарооборот с ними увеличился в семь раз. При этом он заметил, что правительство также подписало соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и страны Евросоюза ввели санкции против России и ужесточили экспорт технологий, которые могут использоваться для военных целей.

В вопросе вторжения России в Украину власти Кыргызстана официально придерживаются нейтралитета. Однако Россия продолжает получать западные технологии через Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которых ограничения не коснулись.

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