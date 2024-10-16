Замглавы Минкультуры Чынгыз Эсенгул уулу рассказал в эфире «Биринчи радио» о планах снести здание музыкального училища имени Куренкеева, находящееся в центре Бишкека.

Эсенгул уулу объяснил это тем, что демонтировать здание нужно, так как у него нет подвала.

«Когда-то был залит небольшой фундамент прямо на землю, и на нём построили здание»,

— сказал замминистра.

По его словам, сейчас для реставрации разрабатывается проектная документация. Эсенгул уулу отметил, что создана спецкомиссия, которая даст свое заключение. После того, как здание снесут, музучилище построят заново — в той же форме, на том же месте и согласно рекомендациям специалистов.

Само здание входит в список памятников истории и культуры и охраняется законом «Об охране и использовании историко-культурного наследия», который запрещает сносить, перемещать или изменять такие объекты. Исключением считаются случаи, когда здания разрушены после стихийного бедствия либо утратили ценность.

Эсенгул уулу отметил, что перед сносом здание музучилища исключат из списка объектов историко-культурного наследия.

«Когда-то в этот список включили множество сооружений. Со временем их необходимо ремонтировать, обновлять, а аварийные здания — сносить и возводить на их месте новые. Над этим работает специальная группа. Если включать все здания в список объектов культурного наследия, город не будет развиваться»,

— заключил он.

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