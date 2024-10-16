Президент Садыр Жапаров заявил кыргызстанцам, что предстоящие выборы в местные кенеши пройдут без вмешательства со стороны государства. Агитационная кампания начнется завтра, 17 октября, а сами выборы — через месяц.

По словам главы государства, если какого-либо госслужащего выявят в продвижении определенного кандидата, то его за это «строго накажут».

«Время, когда власть вмешивалась в выборы и другие дела, продвигая одного кандидата и отвергая другого, осталось в прошлом»,

— подчеркнул он.

Жапаров призвал кыргызстанцев выбирать достойных кандидатов, а не тех, кто «тянет [страну] на дно». Такие кандидаты, по его словам, должны зарекомендовать себя народу своей преданностью стране. Президент считает, что стоит поддерживать опытных молодых людей.

«Я всегда говорил: “Мы идем к построению нового Кыргызстана”. Этот путь нелегкий. В трудное и сложное время мы взяли на себя ответственность вывести нашу страну в число развитых государств. Развитие страны начинается с развития регионов. Поэтому давайте не будем равнодушными к выборам в местные кенеши»,

— обратился Жапаров к кыргызстанцам.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что «очищение государства» должно начаться с честных выборов. Он поручил партиям «тщательно проверить» каждого кандидата. Ташиев потребовал исключить из списка тех, кто окажется причастным к криминалу либо коррупции.

Президент 6 сентября подписал указ «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». Так, выборы депутатов 249 местных кенешей назначены на 17 ноября.

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