В Чуйской области работника вулканизации Тариэля Ботбаева приговорили к выплате штрафа в 120 тысяч сомов. Аламудунский райсуд области признал его виновным в том числе в призывах к насильственному захвату власти, сообщает «Азаттык».

55-летнего Ботбаева признали виновным по трем статьям. Кроме призывов к захвату власти, ему предъявлено обвинение в покушении на преступление и возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды.

По словам его адвоката Нурлана Токталиева, милиционеры «обманули Ботбаева, чтобы тот признался в преступлениях».

Ранее его сестра Нургуль рассказывала журналистам, что Ботбаев не выкладывал в соцсети ничего, кроме картинок и афоризмов, «свободно гуляющих в интернете».

«Это обычное высказывание, слова даже не его, а философов, обычные афоризмы и не более. И из-за этого калечить жизнь человеку? Он ведь обычный работяга»,

— цитировало адвоката Ботбаева издание Kaktus media.

Жителя села Новопокровка Тариэля Ботбаева задержали утром 17 мая этого года. В тот же день его заключили в СИЗО на два месяца и отказывали в том, чтоб отпустить под домашним арест.

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