На заседании Жогорку Кенеша 17 октября депутат Таалайбек Сарыбашов заявил о жалобах со стороны кыргызстанцев, трудящихся в России. По словам мигрантов, их детей не зачисляют в государственные школы РФ.

Он отметил, что из-за отказов кыргызстанцы обращаются за помощью в СМИ.

«Там ведь есть рабочие в разных сферах — кто-то работает на стройке, кто-то полы моет. Так сказать, у них нет возможности отправить [детей] в частные школы. Это большая проблема. Они же наши граждане, если не поможем сейчас, то потом будет уже поздно. Они поехали в Россию не от хорошей жизни»,

— сказал нардеп.

Сарыбашов призвал Минобразования разработать программу помощи, а спикера парламента Нурланбека Шакиева — переговорить с Госдумой РФ.

Ранее другой нардеп Улан Примов уже поднимал эту проблему на встрече с замглавы Госдумы РФ Борисом Чернышовым. Российский чиновник заявлял Примову, что переговоры по этим вопросам пройдут «на разных уровнях» — в том числе с московским Департаментом образования.

Об отказах в зачислении детей мигрантов в российские школы кыргызстанцы сообщали в середине сентября. По их словам, детям приходится «сидеть дома», несмотря на то, их родители работают в РФ официально.

В МИД КР, комментируя это, сообщили, что в московских школах «нет свободных мест». Тогда, по их данным, зачисления в образовательные учреждения ждали 224 ребенка.

В начале сентября в Госдуму поступил законопроект, предлагающий запретить бесплатное образование для детей, чьи родители — мигранты без гражданства РФ. В документе говорилось, что из-за «бесконтрольного» увеличения числа мигрантов якобы не остается мест для детей россиян.

Уже в конце сентября Минпросвещения РФ рекомендовало школам и детсадам принимать не более трех детей мигрантов, «плохо владеющих русским языком». Там уверены, что большая численность таких детей в классах и группах негативно отражается на образовательном процессе.

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