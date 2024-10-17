На заседании парламента 16 октября депутаты одобрили в первом чтении поправки в законы «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и «Об образовании».

Согласно документу, который инициировал президент Садыр Жапаров, для выпускников лицея «Акылман» и международной стипендии «Эл умуту» предусмотрены привилегии. Так, этим выпускникам предоставляется право поступать в любые вузы, государственную и муниципальную службу в упрощенном порядке: им не придется проходить конкурсный отбор.

Законопроект в парламенте представил министр юстиции Аяз Баетов.

Депутатка Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась у министра, кто может гарантировать, что отбор будет проводиться справедливо.

«А судьи кто? В Кыргызстане много случаев, когда среди отбирающих оказываются знакомые. Нам жалуются, что не могут устроиться на работу без знакомых. […] Кто может стопроцентно гарантировать, что все будет прозрачно? […] Здесь нет дискриминации? Возможно, есть талантливые ребята для госслужбы, но которые не учились в «Акылмане»» — отметила она.

Баетов ответил, что стипендия «Эл умуту» присуждается третий год и ежегодно механизм избрания кандидатов улучшается. Министр добавил, что закон позволит выпускникам стипендии войти во внеконкурсный кадровый резерв.

«В целом если стипендию получают 50-70 человек в год, то на госслужбу пойдут только 20-30 максимум. Это капля в море по сравнению с общим количеством ежегодно поступающих на госслужбу», — сказал Баетов.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался, в какой стране мира есть действующий закон, дающий привилегии выпускникам одного учебного заведения? Баетов ответил, что внеконкурсный порядок для зачисления в резерв кадров имеется во многих странах. На что Масалиев заявил, что давать особый статус выпускникам одного лишь «Акылмана» — нарушение Конституции.

«У нас права каждого ребенка равны. Тогда добавьте в законопроект и 27 школу, так как ее выпускник, Исхак Масалиев, был депутатом пяти созывов и является заслуженным юристом. […] Либо добавьте школы, которые окончили президенты. Чем вам не достижение? Считаю, что вы торопитесь: школа еще не выпустила ни одного выпускника, ни один из них не показал еще своих знаний. В каких странах выпускников «Гарварда» и «Кембриджа» берут без конкурса на работу?» — возмутился парламентарий.

Масалиев предложил ввести такие условия для тех, кто отучился за границей по специальной программе президента — «тогда и вопросов не будет».

«Но тут школа! Все школы решили уравнять, убрали статус лицеев и гимназий, но выделяете «Акылман», разве это правильно?» — заявил он.

В итоге парламент большинством голосов одобрил законопроект в первом чтении. За проголосовали 67 депутатов, против — трое.

Президентский лицей «Акылман» открыли в 2023 году. В лицей принимают тех, кто окончил шесть классов. Ученики сами выбирают отдельные предметы и уровни их преподавания с учетом своих интересов и особенностей.

В администрации президента отмечали, что лицей нужен для «создания единой системы обучения и воспитания особо одаренных детей со всей страны».