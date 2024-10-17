Как сообщил «Клоопу» его адвокат Самат Матцаков, такое решение коллегия судей вынесла на заседании 17 октября.

Тем самым Бишкекский горсуд оставил без изменений решение Свердловского райсуда Бишкека, который 1 июля признал Аската Жетигена виновным по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По второму эпизоду дела о призывах к массовым беспорядкам суды обеих инстанций его оправдали.

Сам Аскат Жетиген после оглашения приговора сказал, что не призывал людей к массовым беспорядкам, а всего лишь проявил невоспитанность.

«За это я прошу прощения у народа. Но эти слова не соответствуют мерам, предусмотренным в Уголовном кодексе. Это должно закончиться штрафом в рамках Административного кодекса»,

— цитирует акына «Азаттык».

Аската Жетигена арестовали 20 марта после того, как он опубликовал видео с критикой президента Садыра Жапарова и использовал в его адрес ненормативную лексику. С тех пор он содержится под стражей в СИЗО-1.

Ранее акын заявлял, что его пытали током в течение часа в бишкекском отделении ГКНБ. В спецслужбе заявление Жетигена не комментировали.

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