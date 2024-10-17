Кабмин подписал инвестиционное соглашение о передаче на 49 лет территории старого ипподрома «Ак-Кула» в Бишкеке. Согласно документу, территория переходит ОсОО «РЦА Ливинг», которое обязуется построить там многофункциональный комплекс.

На участке 53,5 гектара будут располагаться бизнес-центры, жилые, социальные и инфраструктурные объекты с парковыми зонами. Компания сможет продлить срок аренды.

В рамках соглашения компания обязана перечислить в городской бюджет $67 млн и инвестиции не менее $300 млн, а также выделить $250 тысяч на разработку аналитической основы концепции генплана столицы.

Государству отойдут три школы вместимостью 1200 мест, три детских сада на 350 детей, парковые зоны, муниципальные дороги, тротуары и инженерные сети, связанные с объектами.

По данным Минюста, ОсОО «РЦА Ливинг» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компанией руководит Фан Ань Шон. Учредителем компании выступает Салим Шабазов и частная компания с ограниченной ответственностью «Силвердейл Лимитед».

Ранее Бишкекский горкенеш одобрил проект постановления «О приватизации имущественного комплекса «Ипподром «Ак-Кула» методом прямой продажи».

Ипподром «Ак-Кула», построенный в 1947 году, был одной из первых больших площадок для проведения конноспортивных игр. Его общая площадь составляет 60 гектаров. В 2020 году объект признали аварийным и не подлежащим ремонту. Позже власти говорили о сносе ипподрома и о том, что на его месте могут построить многоквартирные дома или деловой центр наподобие «Москва-Сити».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop