Мать Даниэля Ажиева, приговоренного к девяти годам за организацию вебкам-студий, врезалась в ворота нового здания администрации президента «Ынтымак Ордо» на автомобиле марки Lexus. Эту информацию изданиям 24.kg и Kaktus.media подтвердили их источники.

Видео инцидента СМИ отправил очевидец. По его словам, это произошло около 14:30, а внутри салона авто сидела женщина, похожая на мать Ажиева.

«Она кричала, что у нее все отобрали и сына держат взаперти»,

— сказал он и добавил, что после этого охранники пересадили женщину в другой автомобиль и уехали вместе с ней в неизвестном направлении.

Как сообщили в УВД Ленинского района, за рулем машины была 65-летняя женщина с инициалами А.С. (Сайкал Ажиева). Ее доставили в милицию. Идет доследственная проверка.

По словам пресс-секретаря президента Аската Алагозоа, Садыра Жапарова в момент инцидента не было в здании администрации президента.

Ранее мать Ажиева обращалась к президенту и главе ГКНБ с просьбой помочь ее семье. По словам женщины, у них конфисковали имущество на $2 млн — три квартиры, два частных дома и четыре автомобиля. Сейчас им некуда идти, говорила она.

Жена мужчины тем временем заявляла, что подавала специальную декларацию на амнистию 25% их активов. Она предложила президенту вернуть эту часть имущества, «продемонстрировав, что закон о легализации преступных доходов работает».

Даниэля Ажиева задержали 5 июня 2023 года за организацию транснациональной сети вебкам-студий. Первомайский райсуд Бишкека 31 июля признал его виновным в организации или содержании притонов, распространении предметов порнографического характера, создании ОПГ и в причинении имущественного ущерба путем обмана. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал его выплатить штраф в 220 тысяч сомов и запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop