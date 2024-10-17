По данным министерства, 9 октября 14 жителей села Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области отправились в горы для сбора растения Арнебия и пропали без вести.

Спасатели нашли восьмерых человек живыми. Но у ведомства есть сведения, что оставшиеся шесть человек оказались под снежной лавиной.

Глава МЧС Бообек Ажикеев поручил приготовить вертолет для поиска пострадавших.

«Как только погода позволит, вертолет немедленно отправится на место.

После определения точного местонахождения пострадавших, 15-20 спасателей МЧС будут добираться два-три дня до места. Группа будет оснащена всем необходимым, включая спутниковую связь для непрерывной связи и доклада информации. Затем отправится вторая спасательная группа, оснащенная шестью лошадьми для эвакуации»,

— заверил министр.

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