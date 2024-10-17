Депутат парламента Чынгыз Ажибаев инициировал поправки в закон «О дорожном движении», которым предлагается запретить мопедам, скутерам, велосипедам с подвесным двигателем ездить на пешеходной дороге. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель поправок — обеспечить безопасность дорожного движения. По словам инициатора, из-за пробелов в законодательстве водители велосипедов и мопедов часто «не знают о своих обязанностях на дороге». Это приводит к опасным ситуациям, считает Ажибаев.

«В последнее время наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием этих транспортных средств, что ставит под угрозу безопасность как водителей, так и пешеходов»,

— говорится в документе.

Так, депутат предлагает запретить водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) передвигаться по проезжей и пешеходной части, если рядом есть специально отведенная для них дорожка. Также им могут запретить ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (за исключением СИМ без руля).

Кроме того, законопроектом предлагается обязать водителей носить шлем, нарукавники и наколенники. В случае, если они берут пассажиров, то последние тоже должны быть «экипированы». Подобные требования касаются и перевозки груза.

В сентябре нардеп Чынгыз Ажибаев предлагал ввести запрет на пользование мопедами и самокатами до того момента, пока в Бишкеке не появится специальная для них инфраструктура. По его словам, водители такого транспорта — в основном молодые люди, которые сбивают людей на пешеходах и сталкиваются с машинами на дорогах.

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