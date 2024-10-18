Ленинский райсуд Бишкека оштрафовал мать Даниэля Ажиева, приговоренного к девяти годам лишения свободы за организацию вебкам-студий, к выплате 5 тысяч 500 сомов. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в УВД района.

В милиции отметили, что суд признал 65-летнюю Сайкал Ажиеву виновной в мелком хулиганстве — в том, что она нецензурно бранилась в общественном месте.

Накануне женщина врезалась в ворота нового здания администрации президента «Ынтымак Ордо» на автомобиле марки Lexus. Как рассказал очевидец изданию 24.kg, она кричала, что у нее «все отобрали, а сына держат взаперти».

После инцидента пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил, что Садыра Жапарова на тот момент не было в здании администрации.

Ранее мать Ажиева обращалась к президенту и главе ГКНБ с просьбой помочь ее семье. По словам женщины, у них конфисковали имущество на $2 млн — три квартиры, два частных дома и четыре автомобиля. Сейчас им некуда идти, говорила она.

Даниэля Ажиева задержали 5 июня 2023 года за организацию транснациональной сети вебкам-студий. Первомайский райсуд Бишкека 31 июля признал его виновным в организации или содержании притонов, распространении предметов порнографического характера, создании ОПГ и в причинении имущественного ущерба путем обмана. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал его выплатить штраф в 220 тысяч сомов и запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.

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