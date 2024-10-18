Депутатка Гуля Кожокулова на заседании парламентских фракций 18 октября спросила у Минфина, почему в проекте бюджета на 2025 год не выделены деньги на закупку автобусов для Бишкека.

Министр финансов Алмаз Бакетаев ответил, что в следующем году не предусмотрена закупка автобусов, так как за последние два года ведомство уже выделило на это 6 млрд сомов. В связи с этим бюджет на 2025 сократился, пояснил он.

«А что, у нас столица на 100% обеспечена общественным транспортом? Люди жалуются. Мэрия, что у нас с автобусами? Вам их хватает?»

— спросила Кожокулова.

Первый вице-мэр Мирлан Байгончоков признал, что курсирующие автобусы не покрывают полностью потребность города в общественном транспорте. Поэтому до 2026 года Кыргызстан получит более 250 автобусов в рамках инвестиционных соглашений, заявил он.

По его словам, Европейский банк выделит деньги на 100 автобусов, а Азиатский банк развития — на 120 электробусов. Закупку еще 60 автобусов профинансирует банк KMF.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электроавтобусами, о которых упомянул вице-мэр.

Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. 29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош.

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